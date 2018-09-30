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"Спартак" - "Ростов": чем фол Зобнина "лучше" фола Белорукова? Спартаковец избежал наказания

"Спартак" - "Ростов". Фол Зобнина на Калачеве. "Спартак" - "Ростов". Фол Зобнина на Калачеве. "Спартак" - "Ростов". Фол Зобнина на Калачеве. "Спартак" - "Ростов". Фол Зобнина на Калачеве. "Спартак" - "Ростов". Фол Зобнина на Калачеве.
"Спартак" - "Ростов". Фол Зобнина на Калачеве.
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На 55-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов" арбитр Николай Волошин допустил ошибку, никак не отреагировав на фол Романа Зобнина, ударившего Тимофея Калачева ногой в область живота. Судья продолжил матч, даже не зафиксировав нарушение правил.

Любопытно, что сегодня за схожее нарушение в матче "Анжи" - "Зенит" защитник махачкалинцев Дмитрий Белоруков, попавший Артему Дзюбе по касательной шипами в ногу, получил от Алексея Матюнина красную карточку и был удален. (Александр Бобров)

Спартак - Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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