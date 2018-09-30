"Спартак" - "Ростов": чем фол Зобнина "лучше" фола Белорукова? Спартаковец избежал наказания

На 55-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов" арбитр Николай Волошин допустил ошибку, никак не отреагировав на фол Романа Зобнина, ударившего Тимофея Калачева ногой в область живота. Судья продолжил матч, даже не зафиксировав нарушение правил.

Любопытно, что сегодня за схожее нарушение в матче "Анжи" - "Зенит" защитник махачкалинцев Дмитрий Белоруков, попавший Артему Дзюбе по касательной шипами в ногу, получил от Алексея Матюнина красную карточку и был удален. (Александр Бобров)