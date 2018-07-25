"Спартак" рассказал о том, каким будет памятник на могиле Черенкова

"Спартак" на официальном сайте сообщил, что летом этого года на могиле легендарного футболиста клуба Федора Черенкова планируется установить скульптурную группу. Сегодня, 25 июля, исполняется 59 лет со дня рождения прославленного игрока.

"В прошлом году наш клуб объявил о сборе средств на памятник Федору Черенкову на Троекуровском кладбище, – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых. – Сейчас же хотим сообщить вам некоторые подробности, связанные с изготовлением и возведением памятника. Разработана специальная модель, по которой впоследствии будет произведена резьба бюста и креста из мрамора. Будут также изготовлены другие сложные элементы, уже из гранита: гора Голгофа, мяч, футболка и бутсы. Перед завершающим этапом необходимо провести множество сопутствующих работ с твердым материалом, в том числе распил, фрезеровку, профилирование и полировку гранитных ступеней, цоколя, цветника и колонны.

Планируется, что вся скульптурная группа будет установлена на могилу великого спартаковца летом 2019 года. Ее автор – Владимир Николаевич Матюхин".

– Безмерно благодарна всем болельщикам, которые по мере возможности участвовали в сборе средств, которые любят папу и хранят о нем светлую память, – сказала дочь Федора Черенкова Анастасия. – Безмерно благодарна руководству "Спартака" и, в первую очередь, Леониду Арнольдовичу Федуну за колоссальную помощь и поддержку нашей семьи после смерти папы. Скажу откровенно: без нее о таком памятнике мы не могли бы даже мечтать. Он должен получиться очень красивым. Настолько, что будет радовать каждого из нас, когда мы будем приходить на могилу.