"Спартак" прибыл на сбор в Австрию, проведя в пути около 11 часов

"Спартак" прибыл в австрийский Филлах, где проведет подготовительный сбор для подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба красно-белых.



- В течение одного дня наша команда благополучно пересекла четыре границы, проведя в пути общей сложности около 11 часов. В 18.45 по местному времени (на час меньше, чем в Москве) игроки отправились на первую тренировку на австрийском сборе, - говориться в сообщении красно-белых.



В Австрии "Спартак" проведет 6 контрольных матчей. 10 июля красно-белые встретятся с хорватской "Риекой", 11-го - с чешским "Словацко", 15-го - с сербским "Пролетером", 16-го - со словенским "Рударом", 20-го - с турецким "Трабзонспором" и 21-го - с израильским "Ашдодом".