"Спартак" пожелал удачи Пантелееву в "Рубине"

"Спартак" поблагодарил полузащитника Владислава Пантелеева и пожелал ему удачи в "Рубине", сообщает официальный сайт московского клуба.

22-летний воспитанник Академии красно-белых провел 73 матча за дубль и 104 встречи за "Спартак-2", забив за них в общей сложности 61 мяч. В том числе прямыми ударами со штрафных, что стало визитной карточкой игрока.

– "Спартак" благодарит Владислава за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере! – написано в сообщении красно-белых в Твиттере.

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