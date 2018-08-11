"Спартак" победил "Анжи", гости доигрывали встречу вдевятером

"Спартак" на своем поле в матче 3-го тура чемпионата России победил "Анжи" (1:0). Единственный гол во втором тайме забил Зе Луиш.

Отметим, что гости доигрывали встречу вдевятером после удалений Андреса Понсе (после перерыва) и Дмитрия Белорукова (за две минуты до пропущенного мяча).

Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

"Спартак" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: Зе Луиш, 70.

"Спартак": Максименко, Рассказов (Самедов, 56), Жиго, Джикия, Комбаров, Ташаев, Зобнин, Глушаков, Ханни (Луиз Адриану, 65), Промес, Зе Луиш (Попов, 75).

"Анжи": Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гапон, Кацаев (Удалый, 72), Рабиу, Чайковский (Ондуа, 84), Гиголаев (Маркелов, 74), Понсе.

Предупреждения: Рабиу, 25. Белоруков, 45+2. Чайковский, 53. Гапон, 90+2.

Удаления: Понсе, 49. Белоруков, 68.

Судьи: ЛЕВНИКОВ, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

11 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 27856 зрителей.

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