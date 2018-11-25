12:51 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - "Крылья Советов": Тигиев и Шейдаев дебютируют в стартовом составе гостей

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Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч 15-го тура чемионата России против "Спартака". Дебютируют в стартовом составе Георгий Тигиев и Рамиль Шейдаев.

"Крылья Советов": Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Молло, Ткачук, Тихонов, Мияйлович, Денисов, Надсон, Бурлак, Ланин, Соболев, Чочиев.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Спартак - Крылья Советов

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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