"Спартак" и "Динамо" рассудит Турбин, "Рубин" и ЦСКА - Мешков

РФС объявил назначения на матчи 5-го тура чемпионата России. Московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" обслужит Евгений Турбин, "Рубин" и ЦСКА - Виталий Мешков.
Судейские назначения на 5-й тур РПЛ
24 августа (пятница)
"Арсенал" - "Ростов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
25 августа (суббота)
"Урал" - "Ахмат" - Алексей Матюнин (Москва)
"Рубин" - ЦСКА - Виталий Мешков (Дмитров)
"Спартак" - "Динамо" - Евгений Турбин (Дмитров)
26 августа (воскресенье)
"Оренбург" - "Краснодар" - Сергей Карасев (Москва)
"Уфа" - "Зенит" - Николай Волошин (Смоленск)
"Локомотив" - "Анжи" - Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
27 августа (понедельник)
"Енисей" - "Крылья Советов" - Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Сергей Карасев (судья)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Евгений Турбин
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тула
- Уфа
- Алексей Матюнин
- Кирилл Левников
- Николай Волошин (судья)