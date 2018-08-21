18:56 | Футбол — РПЛ

"Спартак" и "Динамо" рассудит Турбин, "Рубин" и ЦСКА - Мешков


РФС объявил назначения на матчи 5-го тура чемпионата России. Московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" обслужит Евгений Турбин, "Рубин" и ЦСКА - Виталий Мешков.

Судейские назначения на 5-й тур РПЛ

24 августа (пятница)

"Арсенал" - "Ростов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

25 августа (суббота)

"Урал" - "Ахмат" - Алексей Матюнин (Москва)

"Рубин" - ЦСКА - Виталий Мешков (Дмитров)

"Спартак" - "Динамо" - Евгений Турбин (Дмитров)

26 августа (воскресенье)

"Оренбург" - "Краснодар" - Сергей Карасев (Москва)

"Уфа" - "Зенит" - Николай Волошин (Смоленск)

"Локомотив" - "Анжи" - Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

27 августа (понедельник)

"Енисей" - "Крылья Советов" - Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/207752

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