Сослан Джанаев: "Рыжиков - один из лучших вратарей в России за последние 10 лет"

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев, ранее выступавший в составе "Ростова", подчеркнул, что его хорошо приняли в новой команде. По словам голкипера, у казанцев отличная атмосфера в коллективе, что очень важно.

- В "Рубине" ребята меня отлично приняли. С Серегой (Рыжиковым. - Прим. "СЭ") были заочно знакомы, много играли друг против друга, - приводит пресс-служба казанцев слова Джанаева. - Проводником между нами был Виталий Кафанов. Мы обменивались новостями, когда были в "Ростове", а Серега в "Рубине". Уже познакомились поближе. Меня радует хорошая атмосфера между вратарями, а также хороший дружный коллектив, что важно.

Мы пришли сюда давать результат, делать его во имя "Рубина" и работать на команду. Рыжиков - один из лучших голкиперов в России на протяжении последних десяти лет, поэтому мне придется чему-то у него поучиться. Это здоровая конкуренция - место в воротах одно. Будем работать на тренировках, а время расставит все по своим местам.

Играть сильно я начал в последние два года, которые стали для меня определяющими. До этого 2,5 года вообще не играл. И, естественно, проголодался. Я хочу играть и наслаждаться футболом. Как раз в период, когда находишься без команды, осознаешь всю важность. Понимаешь, насколько тяжело без футбола, тренеров, команды, коллектива.