Соломон Кверквелия: "Защитники "Локомотива", наверное, лучшие в чемпионате"

Новичок "Локомотива" Соломон Кверквелия подчеркнул, что ему комфортно играть по схеме с тремя центральными защитниками. Он отдал должное партнерам по обороне Ведрану Чорлуке и Неманье Пейчиновичу.

– "Локомотив" сейчас играет в три центральных защитника.

– И это удобная для меня схема. Мы так много матчей играли в "Рубине" с Бекиевичем. В том числе и в Лиге чемпионов.

– Быстро нашли общий язык с Чорлукой и Пейчиновичем?

– Очень хорошие защитники, наверное, лучшие в чемпионате. Рядом с Чарли чувствуешь себя спокойно. Опыт у него сумасшедший, очень грамотный подсказ. Считается, что он лидер в линии обороны, и это правильно. Но мы все друг друга страхуем, конечно. Если кто-то один ошибется, второй всегда рядом. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Кверквелии