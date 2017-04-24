Соломон Кверквелия: "Ничья с "Амкаром" сделает "Локомотив" сильнее"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подчеркнул, что в клубе пока не думают о финале Кубка России против "Урала", который состоится 2 мая. По его словам, железнодорожники сосредоточены на подготовке к игре 25-го тура чемпионата страны против ЦСКА.

- Сейчас мы активно готовимся к матчу с ЦСКА и ни о чем другом не думаем, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Кверквелию. - Ближайшая игра всегда самая важная. Что касается тренировок, они стали более легкими из-за плотного графика. Тем не менее не скажу, что график сложный. Мы хорошо готовы физически, а матчи – это и есть лучшие тренировки.

- Как в команде восприняли новость о травме Чорлуки?

- Нам будет тяжело без Ведрана. Это не просто центральный защитник, а капитан, который всегда бьется за команду. Остается только пожелать Чорлуке скорейшего выздоровления. Хорошо, что у нас длинная скамейка запасных. Потеря Чорлуки ощутима, но мы должны справиться. Конечно, я теперь чувствую особую ответственность.

- ЦСКА идет на втором месте, у "Локо" скоро финал Кубка России. Мотивация армейцев будет выше?

- Мотивация у нас хорошая. Отрыв от четвертого места небольшой. Нужно набирать максимум очков и подниматься выше. Обидно, что сыграли вничью с "Амкаром", но это сделает нас только сильнее.

- Какие сильные стороны выделите у ЦСКА?

- У них неплохая линия обороны, классный вратарь, да и вся команда очень сильна. Опасаться стоит всех. ЦСКА идет вторым и сохраняет шансы на чемпионство. Нам предстоит сложный матч. Дерби – это всегда что-то особенное.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится 26 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.