Соломон Кверквелия: "Грасия - просто клоун. В "Рубине" меня хотели сломать"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подчеркнул, что никогда не уважал экс-главного тренера "Рубина" Хави Грасию, информирует "Матч ТВ". Испанский специалист возглавил казанцев летом 2016 года, и при нем Кверквелия не попадал даже в заявки "Рубина" на матчи. Зимой грузинский футболист был арендован "Локомотивом", а в текущее летнее трансферное окно железнодорожники выкупили права на игрока у "Рубина".

– Почему Грасия так с вами поступал?

– Он результата хотел.

– Вы не давали результата?

– Видимо, нет.

– Читал, что вы якобы допускали грубые ошибки в контрольных матчах на сборах "Рубина".

– Да это смешно вообще. В "Рубине" хотели, чтобы я психологически сломался, и все для этого делали. Что я сделал плохого для "Рубина", не понимаю. Три года подряд играл в основе, а тут приходит человек и поступает так.

Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе. Грасия – вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в "Рубине" при нем было все, кроме футбола. Почему так вышло – пусть Грасия сам ответит, я не буду.

– Вы пытались это узнать у тренера сами?

– Да я там был лишний человек. Сидел и просто ничего не делал. Выходил на тренировку без желания. Какой был смысл, если я все равно знал: играть не буду? Десять игр я не мог попасть в заявку, а мне говорили: "У тебя паспорт иностранца". Про других защитников и их уровень говорить не буду, проблема у меня была с тренером. Он просто клоун.

– Могли пожать Гарсии руку?

– Когда уезжал в аренду в "Локо", он сказал: "До свидания, удачи". И еще, я помню, мы уже в полуфинале Кубка были, и Грасии я сказал: "Посмотри финал в Сочи, мы там будем и кубок возьмем". Конфликта-то у нас не было, все проще: я только тренировался, а на игры Грасия меня не ставил. Приходил на занятия, работал и ехал домой.

– Почему было не уйти из "Рубина" раньше?

– Три-четыре предложения от топовых клубов из России поступали. "Рубин" не отпускал и играть тоже не давал. Поэтому я такой злой и был. И про меня писали: Соломон плохо тренируется, то, это… А как иначе? Спасибо "Локо", что все так быстро зимой решили.