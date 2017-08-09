Соломон Кверквелия: "Грасия - просто клоун. В "Рубине" меня хотели сломать"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подчеркнул, что никогда не уважал экс-главного тренера "Рубина" Хави Грасию, информирует "Матч ТВ". Испанский специалист возглавил казанцев летом 2016 года, и при нем Кверквелия не попадал даже в заявки "Рубина" на матчи. Зимой грузинский футболист был арендован "Локомотивом", а в текущее летнее трансферное окно железнодорожники выкупили права на игрока у "Рубина".
– Почему Грасия так с вами поступал?
– Он результата хотел.
– Вы не давали результата?
– Видимо, нет.
– Читал, что вы якобы допускали грубые ошибки в контрольных матчах на сборах "Рубина".
– Да это смешно вообще. В "Рубине" хотели, чтобы я психологически сломался, и все для этого делали. Что я сделал плохого для "Рубина", не понимаю. Три года подряд играл в основе, а тут приходит человек и поступает так.
Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе. Грасия – вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в "Рубине" при нем было все, кроме футбола. Почему так вышло – пусть Грасия сам ответит, я не буду.
– Вы пытались это узнать у тренера сами?
– Да я там был лишний человек. Сидел и просто ничего не делал. Выходил на тренировку без желания. Какой был смысл, если я все равно знал: играть не буду? Десять игр я не мог попасть в заявку, а мне говорили: "У тебя паспорт иностранца". Про других защитников и их уровень говорить не буду, проблема у меня была с тренером. Он просто клоун.
– Могли пожать Гарсии руку?
– Когда уезжал в аренду в "Локо", он сказал: "До свидания, удачи". И еще, я помню, мы уже в полуфинале Кубка были, и Грасии я сказал: "Посмотри финал в Сочи, мы там будем и кубок возьмем". Конфликта-то у нас не было, все проще: я только тренировался, а на игры Грасия меня не ставил. Приходил на занятия, работал и ехал домой.
– Почему было не уйти из "Рубина" раньше?
– Три-четыре предложения от топовых клубов из России поступали. "Рубин" не отпускал и играть тоже не давал. Поэтому я такой злой и был. И про меня писали: Соломон плохо тренируется, то, это… А как иначе? Спасибо "Локо", что все так быстро зимой решили.
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI768678__Solomon_Kverkvelia_Interview_Lokomotiv
Старожил футбола
Играл бы Квирквелия в Спартаке, не бегал бы Спартак за 20 лимонов бывшего зенитовца заманивать. Просто прозевал Спартак связку ЦЗ Джикии-Квирквелия.
18:34
bukia70
Кверквелия не супер звезда, но в Рубине он был лучшим зашитником. baden-baden Курбан вынужден сбагрить не только его. в Рубин Кверквелию взял именно он и при нём он играл в основе постоянно
18:28
andreichf
Наследник Артемия ???
18:22
Slim Taller
У нас что ни испанец,то либо игрочишка либо клоун.Толи дело,маэстро Соломон Кверквелия.
18:19
baden-baden
Сейчас-то испанца нет, лохомотам его Курбан сбагрил.
18:19
shpasic
в конце сезона футболист-клоун заёмет законное место в середине таблице, если только его вместе с Сёминым раньше не выгонят)
18:16