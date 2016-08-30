Соломон Кверквелия: "Грасии нужно показать результат, а не рассуждать о конкуренции игроков"

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия выразил готовность покинуть клуб, поскольку не входит в планы главного тренера команды Хави Грасии, информирует Kazanfirst.ru. Ранее грузинский игрок заявил, что в его услугах был заинтересован российский клуб, играющий в Лиге чемпионов.

– Многие игроки хотят покинуть клуб?

– Я могу только предполагать это. Но хочу сказать болельщикам, что сам я с большим уважением отношусь к ним, очень люблю Казань и хочу играть за "Рубин". А не играю только из-за тренера – наверное, потому, что у него сейчас прекрасный результат. Я и сейчас готов играть за "Рубин", но, похоже, у меня нет другого выхода, кроме как уйти в другой клуб.

– Что вы можете сказать о ребятах, которые подписали то самое "Письмо одиннадцати"?

– Ничего говорить не буду, я отвечаю только за себя и за свои слова, поэтому лучше у них спросить. Но пока не отпустят, куда мне хочется, я буду в "Рубине". Думаю, время покажет, кто останется в Казани, а кто нет. Я думаю, тренеру сейчас надо показывать результат, а не говорить, что те, кто не играет, проиграли конкуренцию. О какой конкуренции можно говорить, если меня даже не ставят в заявку?

– Что думаете делать дальше?

– Повторю: я готов хоть сейчас играть за "Рубин". Но раз мне не дают это делать, я уйду в аренду, но только в тот клуб, в который захочу. Или буду в "Рубине" – у меня еще три с половиной года контракта.