Соломон Кверквелия: "Российский клуб, выступающий в Лиге чемпионов, хочет меня арендовать, но "Рубин" не отпускает"

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия признался, что главный тренер команды Хави Грасия ни разу с ним не поговорил и не объяснил, почему он не попадает в основной состав. Футболист высказал предположение, что не играет, поскольку на его позиции выступают люди, которых привел испанский специалист.

– Сейчас я в Грузии, меня вызвали в национальную сборную, – цитирует Kazanfirst.ru Кверквелию. – Готовимся к матчу со сборной Австрии 5 сентября.

– Есть информация, что вам и еще пятерым игрокам "Рубина" запретили тренироваться с командой. Это правда?

– Пока не знаю, правда или нет, но хочу сказать: пока мне даже никак не объяснили, почему я не играю, хотя я до отъезда в Грузию тренировался в общей группе. Вообще, я не понимаю, что происходит в команде, не понимаю, почему я после трех лет стабильной игры в основном составе не попадаю даже в запас. В заявке на матч с "Оренбургом" был 21 футболист, хотя можно включать 23 игрока. Что помешало тренеру внести меня в заявку – не знаю.

– А сам вы думаете об этом?

– Думаю, тренер просто не хочет, чтобы я играл, потому что знает: я могу играть в футбол. Я очень хочу играть в "Рубине", Казань для меня стала вторым домом, но если мне не дают играть, я готов уйти в аренду. Есть три команды, в которые я готов был уйти, но меня не отпускают.

– Можете сказать, какие команды?

– Одна из них – российская, играет в Лиге чемпионов. Этот клуб готов был взять меня в аренду. А что происходит в "Рубине" – я не понимаю. Было бы понятно, если бы был результат с этим составом, но какой результат – вы видите сами. А в старте на поле выходят все те же игроки, которых привез новый главный тренер. Для него его игроки – самые лучшие.

– Главный тренер что-то объяснил вам?

– Со мной он ни разу не поговорил. Это и понятно: на моем месте играет его футболист. Хороший или плохой – это сами болельщики могут определить. Мне просто жалко "Рубин" и его болельщиков, когда я смотрю игру команды. Посмотрим, кто останется в "Рубине" к следующей весне. Жалко "Рубин" и его болельщиков, когда я смотрю игру команды. Посмотрим, кто останется в "Рубине" к следующей весне.