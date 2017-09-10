Смолов ответил хейтеру в Твиттере: "Футбол - это не ваше"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в Твиттере вступил в перепалку с одним из болельщиков "быков", который выразил недовольство игрой форварда в матче 9-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0). Отметим, что автором единственного гола во встрече стал Смолов.

- Что касается игры Федора Смолова, то, на мой взгляд, несмотря на забитый гол, он сыграл не хороший матч для команды, много передерживал мяч, - написал болельщик "Краснодара".

- Что касается игры футбол - это не ваше, - ответил Смолов.

Напомним, после 9-и туров чемпионата России "Краснодар" занимает третье место, набрав 18 очков. Отставание от занимающего первое место "Зенита" составляет 3 очка. Смолов пропустил начало сезона из-за травмы. В премьер-лиге он принял участие в 3 матчах, забив 3 гола.