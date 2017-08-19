СМИ: "Зенит" может обменять Нету в "Валенсию" на Абденнура

"Зенит" близок к подписанию контракта с защитником "Валенсии" Айменом Абденнуром, сообщает O Jogo. По информации издания, в обратном направлении проследует игрок обороны российского клуба Луиш Нету.

Отмечается, что стороны близки к оформлению сделки. Ранее руководство валенсийцев хотело купить Нету за 5 миллионов евро, но сине-бело-голубые отклонили предложение. После этого "летучие мыши" включили в сделку Абденнура, на которого не рассчитывает главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль.

Напомним, Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. За это время он провел во всех турнирах 150 матчей, забив 1 гол. Действующий контракт 29-летнего португальца с российским клубом рассчитан до конца сезона-2018/19.

Абденнур, в свою очередь, играет в "Валерсии" с 2015 года. В составе испанской команды он провел во всех клубных турнирах 53 матча, не отметившись результативными действиями.