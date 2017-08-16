00:43 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" предложил 20 миллионов евро "Милану" за Ньянга

5

"Спартак" предложил "Милану" за нападающего М'Бея Ньянга порядка 18-20 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia. Ранее появилась информация, что красно-белые отказались от покупки 22-летнего француза ради приобретения нападающего "Гремиу" Луана. По последним сообщениям, бразилец отклонил предложение московского клуба.

Отмечается, что "Милан" не против того, чтобы Ньянг ушел в "Спартак" за 20 миллионов. Однако красно-белым еще придется убедить самого футболиста принять предложение.

Напомним, прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету Ньянга 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии в прошедшем сезоне, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

ustin007

Луан получше намного будет!

01:16

onlywhitespartak

То что больше 12,5 Лямов не реально ! Во вторых нах он такой нужен ! В третьих Каррера по итальянски конечно , но русским языком сказал, что ему нужен защитник ! Хватит писать чушь , хотя читать приятнее чем про Беляева ))

01:14

баламошка

СЭ, хватит позориться, даже баламошке за тебя стыдно)

00:58

баламошка

Ералаш-Экспресс.

00:54

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

2 мяча за 16 игр? срочно покупать!

00:50