00:43 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" предложил 20 миллионов евро "Милану" за Ньянга

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"Спартак" предложил "Милану" за нападающего М'Бея Ньянга порядка 18-20 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia. Ранее появилась информация, что красно-белые отказались от покупки 22-летнего француза ради приобретения нападающего "Гремиу" Луана. По последним сообщениям, бразилец отклонил предложение московского клуба.

Отмечается, что "Милан" не против того, чтобы Ньянг ушел в "Спартак" за 20 миллионов. Однако красно-белым еще придется убедить самого футболиста принять предложение.

Напомним, прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету Ньянга 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии в прошедшем сезоне, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

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КОММЕНТАРИИ (29)
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BATAMAN

Федун не знает куда деть 20 миллионов евро. Дайте их мне, результат для команды будет такой же.

10:21

Sudden Finger

Карреру жаль. Красно-белая боль...

10:07

Антиконь .

Когда брали Промеса - тоже самое было!!! Зачем, откуда откопали, деньги на ветер ... Так что плавали, знаем!!! Но!!! Сначала надо его купить!!!

09:54

эдпитер

Панова возьмите, он сейчас бесплатный! Ещё и приплатит

09:43

Jean4

Если верить слухам, то складывается такое ощущение, что у Федуна "лишняя" двадцатка мается на руках и ее срочно нужно куда-то пристроить. Уже на "супер бомбардиров" переключились, которые по 5 мячей забивают за сезон.

09:42

эдпитер

Конечно! Приличные люди, вроде Гарая, в мясо не пойдут. Поэтому надо опять собирать народную команду народов Африки

09:42

L Osokin

нафиг он?!)

08:55

Антиконь .

Это только бомжи могут шиковать на деньги российских пенсионеров!!! А Федун так просто свои монеты не выложит!!!

08:55

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Даже комментировать ничего не буду, ибо свиноголовые с одной извилиной все-равно не поймут. Просто у-ха-ха ,бу-га-га до слез!

08:37

ziggy1976

сага "у Арнольдыча есть лишних 20 мультов...но он не знает что на них купить" продолжается...

08:37

ustin007

Они что с ума сошли 20 лямов да он стоит максимум от 6 до 8!!!!!

08:20

fedland

Спартак в цейтноте. Вместо того, чтобы спокойно купить игроков за такие деньги в европе, позарились на неадекватного и мутного бразила. И теперь агония, возврат к тем кого рассматривали еще в июне. Время потеряно...Карреру жаль...

08:05

Buldozer46

ну куда же мне потратить 20-ку? болею за Спартак - ну уже до смеха довели

07:48

Островзаячий

StingMan_____Создающий большинство, так сказать._____Браво! У Спартака есть борец Зе луиш, в пару к нему ещё один хоккеист играющий в большинстве за 20 миллионов.Может за эти деньги купить того кто будет забивать.

06:47

HerculesKolya

Карман жмут!

06:31

snapdragon625

купите уже хоть кого то путного,неужели за 20 лямов проблема взять классного игрока,просто шапито какое то

06:30

waleriy

Это уже не смешно: надо гнать всех прихлебал возле федуна, иначе толку не будет.

05:40

Zello

Да берите уже хоть кого-нибудь! ))) а то боломошка негодуэ

04:38

forform

надо брать. он ведь нападающий!!! (и повиг на Промеса, ЗеЛуиша и Адриану, и на Карреру который просит защитника)

04:13

k_xenon

Да уж, охрененно забивной форвард! "На счету Ньянга 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии в прошедшем сезоне, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии."

02:45

баламошка

Пи.арец////////////////Чего здесь делаешь, демон немытый? Иди отгоняй мух от Кокорина!

01:49

Пиитерец

Да возьмите же кто-нибудь у Пищевика 20 лямов и отдайте хоть какого-нибудь полировщика скамеек.

01:37

bor_bor

Так лучше Смолова, чем непонятно кого собирать. Не забивающих.

01:29

StingMan

Вообще-то новость из Италии, СЭ тут не выдумал ничего. По теме - игрок хороший и перспективный. Создающий большинство, так сказать. Но жуто нестабильный, своенравный и...дороговатый. за 8-10 - еще бы понял

01:23

ustin007

Луан получше намного будет!

01:16

onlywhitespartak

То что больше 12,5 Лямов не реально ! Во вторых нах он такой нужен ! В третьих Каррера по итальянски конечно , но русским языком сказал, что ему нужен защитник ! Хватит писать чушь , хотя читать приятнее чем про Беляева ))

01:14

баламошка

СЭ, хватит позориться, даже баламошке за тебя стыдно)

00:58

баламошка

Ералаш-Экспресс.

00:54

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

2 мяча за 16 игр? срочно покупать!

00:50