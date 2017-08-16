СМИ: "Спартак" предложил 20 миллионов евро "Милану" за Ньянга

"Спартак" предложил "Милану" за нападающего М'Бея Ньянга порядка 18-20 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia. Ранее появилась информация, что красно-белые отказались от покупки 22-летнего француза ради приобретения нападающего "Гремиу" Луана. По последним сообщениям, бразилец отклонил предложение московского клуба.
Отмечается, что "Милан" не против того, чтобы Ньянг ушел в "Спартак" за 20 миллионов. Однако красно-белым еще придется убедить самого футболиста принять предложение.
Напомним, прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету Ньянга 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии в прошедшем сезоне, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.
BATAMAN
Федун не знает куда деть 20 миллионов евро. Дайте их мне, результат для команды будет такой же.
10:21
Sudden Finger
Карреру жаль. Красно-белая боль...
10:07
Антиконь .
Когда брали Промеса - тоже самое было!!! Зачем, откуда откопали, деньги на ветер ... Так что плавали, знаем!!! Но!!! Сначала надо его купить!!!
09:54
эдпитер
Панова возьмите, он сейчас бесплатный! Ещё и приплатит
09:43
Jean4
Если верить слухам, то складывается такое ощущение, что у Федуна "лишняя" двадцатка мается на руках и ее срочно нужно куда-то пристроить. Уже на "супер бомбардиров" переключились, которые по 5 мячей забивают за сезон.
09:42
эдпитер
Конечно! Приличные люди, вроде Гарая, в мясо не пойдут. Поэтому надо опять собирать народную команду народов Африки
09:42
L Osokin
нафиг он?!)
08:55
Антиконь .
Это только бомжи могут шиковать на деньги российских пенсионеров!!! А Федун так просто свои монеты не выложит!!!
08:55
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Даже комментировать ничего не буду, ибо свиноголовые с одной извилиной все-равно не поймут. Просто у-ха-ха ,бу-га-га до слез!
08:37
ziggy1976
сага "у Арнольдыча есть лишних 20 мультов...но он не знает что на них купить" продолжается...
08:37
ustin007
Они что с ума сошли 20 лямов да он стоит максимум от 6 до 8!!!!!
08:20
fedland
Спартак в цейтноте. Вместо того, чтобы спокойно купить игроков за такие деньги в европе, позарились на неадекватного и мутного бразила. И теперь агония, возврат к тем кого рассматривали еще в июне. Время потеряно...Карреру жаль...
08:05
Buldozer46
ну куда же мне потратить 20-ку? болею за Спартак - ну уже до смеха довели
07:48
Островзаячий
StingMan_____Создающий большинство, так сказать._____Браво! У Спартака есть борец Зе луиш, в пару к нему ещё один хоккеист играющий в большинстве за 20 миллионов.Может за эти деньги купить того кто будет забивать.
06:47
HerculesKolya
Карман жмут!
06:31
snapdragon625
купите уже хоть кого то путного,неужели за 20 лямов проблема взять классного игрока,просто шапито какое то
06:30
waleriy
Это уже не смешно: надо гнать всех прихлебал возле федуна, иначе толку не будет.
05:40
Zello
Да берите уже хоть кого-нибудь! ))) а то боломошка негодуэ
04:38
forform
надо брать. он ведь нападающий!!! (и повиг на Промеса, ЗеЛуиша и Адриану, и на Карреру который просит защитника)
04:13
k_xenon
Да уж, охрененно забивной форвард! "На счету Ньянга 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии в прошедшем сезоне, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии."
02:45
баламошка
Пи.арец////////////////Чего здесь делаешь, демон немытый? Иди отгоняй мух от Кокорина!
01:49
Пиитерец
Да возьмите же кто-нибудь у Пищевика 20 лямов и отдайте хоть какого-нибудь полировщика скамеек.
01:37
bor_bor
Так лучше Смолова, чем непонятно кого собирать. Не забивающих.
01:29
StingMan
Вообще-то новость из Италии, СЭ тут не выдумал ничего. По теме - игрок хороший и перспективный. Создающий большинство, так сказать. Но жуто нестабильный, своенравный и...дороговатый. за 8-10 - еще бы понял
01:23
ustin007
Луан получше намного будет!
01:16
onlywhitespartak
То что больше 12,5 Лямов не реально ! Во вторых нах он такой нужен ! В третьих Каррера по итальянски конечно , но русским языком сказал, что ему нужен защитник ! Хватит писать чушь , хотя читать приятнее чем про Беляева ))
01:14
баламошка
СЭ, хватит позориться, даже баламошке за тебя стыдно)
00:58
баламошка
Ералаш-Экспресс.
00:54
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
2 мяча за 16 игр? срочно покупать!
00:50