СМИ: "Спартак" предложил 20 миллионов евро "Милану" за Ньянга

"Спартак" предложил "Милану" за нападающего М'Бея Ньянга порядка 18-20 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia. Ранее появилась информация, что красно-белые отказались от покупки 22-летнего француза ради приобретения нападающего "Гремиу" Луана. По последним сообщениям, бразилец отклонил предложение московского клуба.

Отмечается, что "Милан" не против того, чтобы Ньянг ушел в "Спартак" за 20 миллионов. Однако красно-белым еще придется убедить самого футболиста принять предложение.

Напомним, прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету Ньянга 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии в прошедшем сезоне, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.