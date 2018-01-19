СМИ: "Спартак" может приобрести защитника "Ботафого"

"Спартак" заинтересован в приобретении защитника "Ботафого" Игора Рабелло, информирует Globo Esporte. Отмечается, что красно-белые собираются сделать предложение по трансферу 22-летнего игрока. При этом бразильский клуб не хочет расставаться с Рабелло, однако готов рассмотреть хорошее предложение.

Ранее "Удинезе" уже предлагал за футболиста около 3,5 миллионов долларов, но это предложение было отклонено.

Напомним, что "Спартак" также работает над трансферами защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо и защитника "Наполи" Николы Максимовича.