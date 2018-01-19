СМИ: "Спартак" может приобрести защитника "Ботафого"

"Спартак" заинтересован в приобретении защитника "Ботафого" Игора Рабелло, информирует Globo Esporte. Отмечается, что красно-белые собираются сделать предложение по трансферу 22-летнего игрока. При этом бразильский клуб не хочет расставаться с Рабелло, однако готов рассмотреть хорошее предложение.
Ранее "Удинезе" уже предлагал за футболиста около 3,5 миллионов долларов, но это предложение было отклонено.
Напомним, что "Спартак" также работает над трансферами защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо и защитника "Наполи" Николы Максимовича.
DMF
Лишь бы деньги на очередной шлак потратить, узнаю Спартак)))
01:46
asc0002
Уаххах, РАБелло - будет символом Спартака ))
00:32
top220
100500 миллионов запросят за него. Нада брать!)))
00:24
баламошка
Семь ветров Только Игаря не хватало))///////////Игарь Рабинелло)
23:56 19 января
Семь ветров
Только Игаря не хватало))
23:48 19 января
Serenky25
В бразилии надо фавеллу погупать. Готовый бизнес. ((((:
23:48 19 января
баламошка
Надо уже в Бразилии само Ботафого покупать, чтоб потом оттуда всяких Лианов и Педрош бесплатно выдёргивать.
23:38 19 января