СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Гента" Бронном

"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Гента" Дилану Бронну, утверждает портал Foot Mercato. На 23-летнего тунисца также претендуют "Лион", "Сассуоло" и "Галатасарай".
Фаворитом в борьбе за футболиста является "Лион", который намерен подписать его в зимнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.
Отметим, что прошлым летом "Спартак" подписал защитника "Гента" Самюэля Жиго.
В текущем сезоне Бронн провел 12 матчей за "Гент", в которых забил 5 голов.
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