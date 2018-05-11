СМИ: Селихов получил серьезную травму и пропустит чемпионат мира

Голкипер "Спартака" и кандидат в сборную России Александр Селихов получил травму ахиллового сухожилия и пропустит чемпионат мира, сообщает "Чемпионат.сом".

По данным издания, травма не позволит 24-летнему вратарю сыграть в матче 30 тура РФПЛ с "Динамо" и на чемпионате мира.

В нынешнем сезоне Селихов провел в РФПЛ 21 матч и пропустил 18 мячей.

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