СМИ: Селихов получил серьезную травму и пропустит чемпионат мира

Голкипер "Спартака" и кандидат в сборную России Александр Селихов получил травму ахиллового сухожилия и пропустит чемпионат мира, сообщает "Чемпионат.сом".
По данным издания, травма не позволит 24-летнему вратарю сыграть в матче 30 тура РФПЛ с "Динамо" и на чемпионате мира.
В нынешнем сезоне Селихов провел в РФПЛ 21 матч и пропустил 18 мячей.
Все о чемпионате мира в России – здесь.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-3430923-selihov-poluchil-serjoznuju-travmu-i-propustit-chempionat-mira---2018.html
parasonic
Что ж такое.. Пусть выздоравливает.
13:10
L Osokin
Здоровья Сане.
13:00
Бронзовый Солдат
Здоровья Александру!
12:56
merniloskut
Жалко, не повезло парню, но на этом футбольная жизнь не заканчивается.
12:54