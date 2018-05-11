12:13 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Селихов получил серьезную травму и пропустит чемпионат мира

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Голкипер "Спартака" и кандидат в сборную России Александр Селихов получил травму ахиллового сухожилия и пропустит чемпионат мира, сообщает "Чемпионат.сом".

По данным издания, травма не позволит 24-летнему вратарю сыграть в матче 30 тура РФПЛ с "Динамо" и на чемпионате мира.

В нынешнем сезоне Селихов провел в РФПЛ 21 матч и пропустил 18 мячей.

Все о чемпионате мира в России – здесь.

Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/news-3430923-selihov-poluchil-serjoznuju-travmu-i-propustit-chempionat-mira---2018.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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parasonic

Что ж такое.. Пусть выздоравливает.

13:10

L Osokin

Здоровья Сане.

13:00

Бронзовый Солдат

Здоровья Александру!

12:56

merniloskut

Жалко, не повезло парню, но на этом футбольная жизнь не заканчивается.

12:54

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