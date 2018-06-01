СМИ: Натхо и ЦСКА не договорились о новом контракте

Полузащитник Бибрас Натхо покинет российский чемпионат после почти восьмилетнего выступления за "Рубин" и ЦСКА, сообщает интернет-сайт спортивного канала "Спорт-5".



Отмечается, что с сегодняшнего дня 30-летний капитан сборной Израиля официально стал свободным игроком, после того, как последняя попытка руководства армейцев и агентов игрока о продлении контракта не увенчалась успехом.

В распоряжении Натхо на данный момент два предложения от топ-клубов чемпионата Турции, однако сам футболист предпочитает найти клуб в испанском чемпионате. (Эли ШВИДЛЕР)