19:04 | Футбол — РПЛ

СМИ: Манчини хочет пригласить Дриусси в сборную Италии

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Главный тренер сборной Италии  Роберто Манчини хочет пригласить в национальную команду нападающего "Зенита"  Себастьяна Дриусси, утверждает Gazzetta dello Sport. 22-летний форвард имеет двойное гражданство: Аргентины и Италии.

Дриусси никогда не вызывался во взрослую сборную Аргентины. Он представлял эту страну, играя в командах до 17, а также до 20 лет. 

Дриусси работал с Манчини в "Зените" в сезоне-2017/18. Он является приоритетной целью итальянского специалиста. Манчини также интересуется аргентинским нападающим "Удинезе"  Игнасио Пуссетто и бразильским защитником "Лацио" Луисом Фелипе.

В текущем сезоне Дриусси провел 21 матч за "Зенит", забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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