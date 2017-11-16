СМИ: Дриусси может стать игроком сборной Италии

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси может сменить спортивное гражданство с аргентинского на итальянского, сообщает Tuttosport. 21-летний форвард имеет итальянский паспорт, ранее он выступал за молодежные и юношеские сборные Аргентины разных возрастов. В командах до 17 и 20 лет он выигрывал первенство Южной Америки.

Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" минувшим летом. На его счету 22 матча и 3 гола во всех турнирах. Напомним, что сборная Италии не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира-2018, уступив в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0).