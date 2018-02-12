СМИ: "Динамо" расторгло арендное соглашение с Тьямом

"Динамо" расторгло арендное соглашение с полузащитником Хали Тьямом по обоюдному согласию сторон. Как сообщает ТАСС, футболист вернется в МТК, которому принадлежат права на сенегальца. При этом венгерский клуб также пока не заинтересован в игроке и будет искать ему новую команду.

Бело-голубые взяли Тьяма в аренду в летнее трансферное окно. Он провел за "Динамо" шесть матчей в чемпионате России, в которых результативными действиями не отметился.

Отметим, что ранее команду покинули Павел Погребняк, Вандерсон, Сергей Нарубин, Фатос Бечирай и Сергей Терехов.