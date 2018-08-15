СМИ: ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника "Ливерпуля" Груича

Хавбек "Ливерпуля" Марко Груич может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает Evening Standard.

По информации источника, российский клуб хочет арендовать 22-летнего серба, который не проходит в основной состав мерсисайдцев. "Ливерпуль" не против временного ухода игрока. Ранее сообщалось, что Груич может быть арендован "Торино".

Груич перешел в "Ливерпуль" из "Црвены Звезды" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за "красных" 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона-2017/18 он выступал за "Кардифф Сити" на правах аренды (13 игр, 1 гол, 5 предупреждений).

Накануне появилась информация, что полузащитник "Эвертона" Никола Влашич, который близок к переходу в ЦСКА, вылетел из Сплита в Москву.

Таблица переходов российской премьер-лиги //

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