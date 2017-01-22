СМИ: Бикфалви не полетит на сбор с "Томью"

Хавбек Эрик Бикфалви и защитник Максим Бордачев с большой долей вероятности покинут "Томь", сообщает ТАСС. Полузащитник не полетит с командой на первый сбор, который начнется в понедельник и пройдет в Турции. 28-летний румын имеет предложения из Турции, Бельгии и России.

В свою очередь, Бордачев отправится на сбор, однако у него есть предложения из Турции и России. Томский клуб готов расстаться с обоими, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

Сообщалось, что томичи испытывают финансовые проблемы. Игроки и персонал клуба не получали зарплату с лета 2016 года. За долги по налогам было арестовано одно из административных зданий клуба. На данный момент проводится оценка имущества.

Ранее появилась информация, что из-за сложной финансовой ситуации "Томь" может доиграть сезон дублирующим составом. После 17 туров чемпионата России томский клуб замыкает турнирную таблицу премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.