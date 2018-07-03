Славен Билич: "Смородская - отличный президент"

Знаменитый балканский специалист, бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал "СЭ" о бывшем президенте железнодорожников Ольге Смородской.

- Вы следите за чемпионатом России. Удивились победе "Локомотива"?

– Слежу, но в минувшем сезоне не так пристально. Знаю, что большие ожидания были связаны с "Зенитом": мощный клуб, серьезные инвестиции, Роберто Манчини и так далее."Локомотив" был немного недооценен. Никто не ожидал, что эта команда станет чемпионом, но Семин принес "Локомотиву" победу. Я уважаю Семина, он прекрасно знает лигу, клуб. Знает, что требуется для победы. И в этом сезоне он сделал снова то, что делал много раз. А моя проблема заключалась в том, что я был новым человеком в лиге.

– Ольга Смородская как-то сказала, что вы недооценили чемпионат России.

– Нет. Не было недооценки в негативном смысле этого слова. Я понимал, что будет сложно. Но не знал, чего ждать от лиги. Каждому новому тренеру в России нужно приспособиться к чемпионату, к выездным матчам, к российским игрокам. Конечно, в Турции и в Англии тоже нужно было это сделать, но в России пришлось потратить больше времени. И это не только мое мнение. Не думайте, что я таким образом оправдываюсь. Просто это факт.

– Вы как-то сказали, что не представляете лучшего президента, чем Ольга Смородская. Сейчас так же думаете?

– Она сделала очень много хороших вещей для "Локомотива" и была отличным президентом. Заботилась о клубе, держала все под контролем, делала все для тренера и игроков. Мне нравилось с ней работать, и у меня остались только хорошие воспоминания об Ольге.

– То есть вы не жалеете о работе в России?

– Нет, конечно! Напротив, это был отличный опыт. Сожалею только о том, что не добился большего успеха с "Локомотивом". (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Славена Билича - скоро в "СЭ"