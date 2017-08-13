19:57 | Футбол — РФПЛ

Скрипченко назначен и.о. главного тренера "Анжи"


Как и предполагал "СЭ", Вадим Скрипченко возглавил "Анжи". Белорусский специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера махачкалинского футбольного.

Ранее "СЭ" сообщал, что первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорус тренировал "Крылья Советов" и "Урал".

– Он буквально две минуты назад стал исполняющим обязанности главного тренера, – приводит ТАСС слова президента "Анжи" Османа Кадиева. – Контракт с ним подписан меньше чем на год, но это не так принципиально. С Александром Григоряном соглашение уже расторгнуто.

Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского "Динамо" (1:3) в отставку подал главный тренер "Анжи" Александр Григорян, которая сегодня была удовлетворена руководством.

Скрипченко возглавит "Анжи"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4479546

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