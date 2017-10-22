СКА - "Зениту": "Чтобы обыграть в Москве ЦСКА, нужно не меньше 100 пар тапочек. Вы не знали - и вот результат"

Пресс-служба СКА ответила на шутку "Зенита" о тапочках, найденных в совместном багаже команд на рейсе Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург. Перед возвращением в город на Неве из столицы пресс-служба футбольного клуба удивилась, зачем хоккейным землякам сотня пар.

"Так чтобы обыграть в Москве ЦСКА, нужно не меньше 100 пар. Вы не знали – и вот результат, – говорится в сообщении СКА. – С другой стороны, с учетом того, что вы отправили хоккеистов, ничья – неплохой результат для матча с профессиональной футбольной командой".

Лидер премьер-лиги "Зенит" встретился с ЦСКА (0:0) в Москве в воскресенье в рамках 14-го тура. Обладатель Кубка Гагарина СКА свой гостевой матч против хоккейного ЦСКА проведет в понедельник.

.@hcSKA в самолете из Москвы нашли наш совместный багаж, назрел вопрос: зачем вам 100 пар тапочек? 😳🤔 pic.twitter.com/fL0mtKjqhx – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 22 октября 2017 г.