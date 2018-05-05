"СКА-Хабаровск" не забивает уже девять туров

Нападающий "СКА-Хабаровск" Максим Канунников не забил пенальти в добавленное время матча 29-го тура чемпионата против "Краснодара" и не сумел прервать затяжную безголевую серию дальневосточников. В весенней части чемпионата хабаровчане не отличились ни разу. Сухая серия армейской атаки составляет уже 826 минут – это второй результат в российской истории. Дольше (на протяжении 12 матчей) без голов обходилась только "Томь" в сезоне-2011/12. Любопытно, что часть матчей той серии томичи провели под руководством нынешнего главного тренера СКА Сергея Передни. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренеры
|
Матчи
|
Томь
|
2011/12
|
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, Сергей ПЕРЕДНЯ
|
12
|
СКА-Хабаровск
|
2017/18
|
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ
|
9*
|
Локомотив
|
1996
|
Юрий СЕМИН
|
7
|
Шинник
|
1999
|
Александр ПОБЕГАЛОВ
|
7
|
Алания
|
2012/13
|
Владимир ГАЗЗАЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ
|
7
|
Анжи
|
2013/14
|
Гаджи ГАДЖИЕВ
|
7
* – Серия продолжается.