14:13 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" не забивает уже девять туров


Нападающий "СКА-Хабаровск" Максим Канунников не забил пенальти в добавленное время матча 29-го тура чемпионата против "Краснодара" и не сумел прервать затяжную безголевую серию дальневосточников. В весенней части чемпионата хабаровчане не отличились ни разу. Сухая серия армейской атаки составляет уже 826 минут – это второй результат в российской истории. Дольше (на протяжении 12 матчей) без голов обходилась только "Томь" в сезоне-2011/12. Любопытно, что часть матчей той серии томичи провели под руководством нынешнего главного тренера СКА Сергея Передни. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России

Клуб

Сезон

Тренеры

Матчи

Томь

2011/12

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, Сергей ПЕРЕДНЯ

12

СКА-Хабаровск

2017/18

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ

9*

Локомотив

1996

Юрий СЕМИН

7

Шинник

1999

Александр ПОБЕГАЛОВ

7

Алания

2012/13

Владимир ГАЗЗАЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ

7

Анжи

2013/14

Гаджи ГАДЖИЕВ

7

* – Серия продолжается.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!