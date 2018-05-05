"СКА-Хабаровск" не забивает уже девять туров

Нападающий "СКА-Хабаровск" Максим Канунников не забил пенальти в добавленное время матча 29-го тура чемпионата против "Краснодара" и не сумел прервать затяжную безголевую серию дальневосточников. В весенней части чемпионата хабаровчане не отличились ни разу. Сухая серия армейской атаки составляет уже 826 минут – это второй результат в российской истории. Дольше (на протяжении 12 матчей) без голов обходилась только "Томь" в сезоне-2011/12. Любопытно, что часть матчей той серии томичи провели под руководством нынешнего главного тренера СКА Сергея Передни. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России

Клуб Сезон Тренеры Матчи Томь 2011/12 Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, Сергей ПЕРЕДНЯ 12 СКА-Хабаровск 2017/18 Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ 9* Локомотив 1996 Юрий СЕМИН 7 Шинник 1999 Александр ПОБЕГАЛОВ 7 Алания 2012/13 Владимир ГАЗЗАЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ 7 Анжи 2013/14 Гаджи ГАДЖИЕВ 7

* – Серия продолжается.