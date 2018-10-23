Швец пропустит 3 недели из-за травмы

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец пропустит из-за травмы около трех недель, сообщает пресс-служба грозненской команды. У игрока диагностирована контузия первой клиновидной кости.

- Играл с болью уже полгода, под конец стало больно даже бегать, не говоря уже о том, чтобы бить по мячу, - заявил Швец. - Провели обследование, диагноз показал, что на протяжении нескольких недель надо воздержаться от нагрузок.

Побыл на процедурах в Москве, возвращаюсь в Грозный, буду индивидуально тренироваться под наблюдением медицинского штаба клуба. Работа будет без нагрузки на голеностоп, совсем оставаться без тренировок нельзя - будет легче возвращаться в общую группу.