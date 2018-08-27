Шунин поддержал Максименко: "Не нужно делать трагедии из неудачи в матче с "Динамо"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин отметил, что команда могла отыграться в матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2). Также он поддержал вратаря красно-белых Александра Максименко, который пропустил мяч с центра поля.

- Начало вышло для нас скомканным. Получили пенальти, достаточно быстро пропустили два мяча, оказались в нокдауне, – заявил "Известиям" Шунин. – Но нужно отдать должное нашей команде, что даже в такой непростой ситуации мы не раскисли и продолжили играть в свой футбол, забили гол. Вообще у нас было немало моментов, могли свести матч и к ничьей. После забитого мяча почувствовали, что можем переломить ход встречи, "Спартак" потерял нити игры. Однако, к сожалению, забить второй мяч не удалось.

Футбол состоит из ошибок, и в таких играх малейшая оплошность может стоить гола — в нашей ситуации так и случилось. Нам нужно сделать выводы и двигаться дальше. У нас отличная команда, сильный тренер. Так что для хорошего выступления в этом сезоне у нас все есть.

Гол Рыкова? Во-первых, Рыков очень хорошо пробил. Траектория удара была весьма тяжелой. Не зря сейчас делают такие мячи, которые летят не совсем ровно, а со смещением — для вратарей это создает дополнительные сложности. Думаю, Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию.