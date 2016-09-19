Шота Арвеладзе: "Возглавить "Краснодар"? Готов поклясться на Библии, что это слухи"

Главный тренер тель-авивского "Маккаби" Шота Арвеладзе опроверг информацию о возможной работе в "Краснодаре". Ранее клуб остался без наставника после отставки Олега Кононова. Его обязанности временно исполняет Игорь Шалимов. По информации "СЭ", представитель "Краснодара" контактировал с Арвеладзе.

- Я слышал об этой информации. Это слухи. Давайте будем серьезными, - сказал Арвеладзе. - Если не верите мне, то готов поклясться на Библии, либо съездить в Иерусалим, либо к святым местам и дать клятву там, либо пройти полиграф. Я сосредоточен исключительно на работе в "Маккаби" и борьбе за все возможные титулы. (Эли ШВИДЛЕР)