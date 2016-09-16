17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" интересовался Арвеладзе

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Как стало известно "СЭ", представитель "Краснодара" контактировал с главным тренером тель-авивского "Маккаби" Шотой Арвеладзе по поводу возможного сотрудничества. Однако вероятность того, что грузинский специалист возглавит российскую команду, очень мала. 43-летний специалист совсем недавно приступил к работе в Израиле и не станет отказываться от взятых на себя обязательств. Напомним, Арвеладзе имеет опыт работы главным тренером в таких командах, как "Кайсериспор", "Касымпаша" и "Трабзонспор".

"Быки" остались без главного тренера в начале недели, когда в оставку подал Олег Кононов. Накануне в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зальцбургом" командой руководил Игорь Шалимов.

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