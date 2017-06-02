Шишкин проведет переговоры с "Локомотивом" после Кубка конфедераций

Защитник сборной России Роман Шишкин, отыгравший в "Краснодаре" полгода на правах аренды, определится с будущим в конце июня.

По словам футболиста, права на которого принадлежат "Локомотиву", он проведет переговоры с клубом, чтобы понять свою роль. В минувшем сезоне 30-летний россиянин провел в составе краснодарцев семь матчей во всех турнирах.

- По контракту я вернулся в "Локомотив", - сказал Шишкин корреспондентам "СЭ". - После Кубка конфедераций проведу переговоры с клубом и тренерским штабом и пойму, что от меня хотят. У меня в приоритете - играть в футбол. Думаю, ситуация прояснится в ближайшее время. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. Соперниками команды в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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