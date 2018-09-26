Шардор Варга: "Не вижу в России игрока, который давно перерос РПЛ и ему нужно срочно уезжать"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что не видит в России игрока, который зимой мог бы переехать в зарубежный чемпионат.

- Кто из российских игроков зимой будет ближе остальных к отъезду в Европу?

– Все зависит от спроса и желания самого игрока. Не исключаю. Что ваш игрок еще и не захочет уезжать.

– Даже так?

– Да, сейчас российский чемпионат поднимается. Не в любой клуб футболисты готовы бежать. На данный момент я не вижу в России игрока, который давно перерос РПЛ и ему нужно срочно уезжать. Вот по Головину это было видно, ясно. Как я уже говорил, за ним несколько лет следили европейские гранды. Все понимали, что он должен уйти. Сейчас таких футболистов я в России что-то не наблюдаю. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Шандора Варги - здесь