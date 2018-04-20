Шандор Варга: "Не удивлюсь, если увижу Венгера в РФПЛ"

Известный агент, друг главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Шандор Варга не удивлен решением француза покинуть лондонский клуб после окончания сезона-2017/18. По его словам, 68-летний специалист может продолжить карьеру в России.
- Получается, ближайшим летом нам не стоит ждать, что Венгер окажется в новой команде?
- Я вообще думаю, что он останется в "Арсенале" и получит высокую должность. Уверен, от его мнения зависит и выбор следующего тренера, и трансферная кампания. Мне это так представляется.
Но точно сказать не могу, потому что мы с ним давно подробно не общались. Перекидывались парой слов перед играми с ЦСКА, но не больше. Так что высказываю свое мнение, а не его.
- А Россия его может заинтересовать?
- Венгер - космополит. Как вы знаете, француз работал в Японии и с теплотой вспоминает то время, считает его одним из самых светлых в своей карьере. Это очень открытый человек, поэтому может трудиться и в Китае, и в Африке, и в России. Но, повторю, важно, чтобы его это интересовало с точки зрения творчества, одной только зарплатой Арсена не заманишь.
- Условный "Зенит" может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов?
- Да. Или создание чего-то нового, Арсен очень творческий человек, и всегда говорил, что не скупщик, хотя ему предлагали серьезные трансферные бюджеты. Он, если помните, утверждал, что ему лучше взять перспективного 16-летнего мальчика и довести его до пика. Вот такие процессы ему и интересны. Так что если ему предложат что-то стоящее с этой точки зрения, то не удивлюсь, что Венгер окажется в России или Индии. (Андрей СИЗЯКИН)
maks55555
Давайте, очередного старика берите, для заработка денег.
00:35
merniloskut
А мы где-то рядом с Индией, в футбольном плане и стоим... Они лучше в крикет, а мы по лыжам... Арсену по... кого брать, лишь бы бало было в твёрдой бумаге. Что ещё надо человеку чтобы встретить старость!(с)
19:20 20 апреля