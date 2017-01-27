Шандор Варга: "Не думаю, что Мариу Фернандес окажется в "Челси"

Известный футбольный агент Шандор Варга выразил мнение, что "Челси" не станет подписывать защитника ЦСКА Мариу Фернандеса. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту, получившему прошлым летом российский паспорт, со стороны ряда ведущих клубов Европы.

– Верите, в то, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес в свою очередь перейдет в "Челси"?

– Нет.

– Почему?

– Какого-то ажиотажа вокруг него в Англии нет. Это хороший футболист, но не такой, чтобы его отрывали с руками в АПЛ. Не думаю, что он окажется в "Челси". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Варги