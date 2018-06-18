Шандор Варга: "Головин способен проявить себя в любом чемпионате"

Известный агент Шандор Варга назвал бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого тем человеком, который внес главный вклад в прогресс Александра Головина. Он отметил, что хавбек армейцев около 2,5 лет выступает на стабильно хорошем уровне.

По данным СМИ, предметный интерес к Головину проявляет "Ювентус". Соперниками "старой синьоры" в борьбе за 22-летнего игрока являются "Арсенал", "Монако" и "Барселона".

– На мой взгляд, Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб, – приводят "Известия" слова Варги. – Он держит определенную планку уже 2–2,5 года, одинаково хорошо выглядит в матчах Лиги чемпионов и в условной игре РФПЛ с "Амкаром". В 22 года он стал лидером своей сборной, и это говорит о многом. Считаю, что главный вклад в его развитие внес Леонид Слуцкий. Он постепенно вводил Сашу в состав, а в 2016 году стал выпускать игрока в стартовом составе, несмотря на высочайшую конкуренцию в средней линии ЦСКА. Затем Слуцкий взял парня на Евро-2016, где он смог прочувствовать атмосферу большого турнира. Во многом благодаря тому опыту Головин так здорово смотрится на ЧМ-2018.

Я разделяю мнение знаменитого голландского футболиста Йохана Кройфа, который сказал, что главное в футболе – это не физические способности, а футбольное мышление. У Головина высокий футбольный IQ, поэтому он способен проявить себя в любом чемпионате, включая английскую премьер-лигу. Чемпионат Италии тоже отлично подходит для него. Безусловно, ему есть в чем прибавлять, но в более сильной команде он сможет еще быстрее прогрессировать.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Накануне Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.

Таблица переходов РФПЛ //

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