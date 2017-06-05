Шандор Варга: "До 50 – не знаю, но еще несколько сезонов Игнашевич и Березуцкие способны выступать на высоком уровне"

Известный агент, венгр Шандор Варга в интервью "СЭ" выразил восхищение игрой защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. Он считает правильным решение армейского клуба продлить контракты с опытными футболистами.

– А на что может претендовать сборная без Дзюбы, Дзагоева, Мариу Фернандеса, братьев Березуцких и Игнашевича?

– Да, без таких исполнителей придется сложно. Я не так давно был на матче ЦСКА – "Арсенал" (3:0). Для меня два лучших игрока встречи – Игнашевич и Березуцкий! Сергей то справа атаковал, то слева. И еще не забывал про свои прямые обязанности. Я был в шоке! Очень грустно, что пока не видно замены ни ему, ни братьям. Надеюсь, более молодые ребята, которые теперь получат шанс в сборной, им воспользуются. Но пока уверенности в этом никакой нет…

– ЦСКА, к слову, продлевает контракт с Игнашевичем и Березуцкими еще на сезон. В России уже шутят, что они будут играть до 50.

– Абсолютно верное решение клуба! До 50 – не знаю, но еще несколько сезонов способны выступать на высоком уровне. Кому-то уже в 25 надо заканчивать, потому что он устал, но это не про Игнашевича. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Варги