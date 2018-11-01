Шамиль Тарпищев: "Если бы в штабе Карреры работал российский авторитетный специалист, все было бы по-другому"

Известный болельщик "Спартака", президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере не хватило российского авторитетного специалиста в штабе.

– Рианчо подсиживал Карреру?

– Если бы Каррера был бы последователен в подборе помощников и коллектива, все, возможно, было бы по-другому. Я про историю с Пилипчуком и Глушаковым. Ведь менталитет западный и российский разнится. У иностранного тренера обязательно в команде должно быть пару русских человек, как говорится, с нашей земли, чтобы лучше установить контакт с россиянами. А у Карреры это было размыто.

– Каррере нужно было больше доверять Пилипчуку, Глушакову, а не Рианчо?

– Если бы в тренерском штабе Карреры сейчас работал российский авторитетный специалист, все было бы по-другому. А так, получается, внутренняя консолидация была нарушена. Произошел разрыв в менталитете. (Виталий Айрапетов)

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