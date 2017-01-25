Шамиль Газизов: "Вместе с Семаком будем бороться с матом в футболе"

Интервью "СЭ" дал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. Он подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу главного тренера команды Сергея Семака, который запретил игрокам нецензурно выражаться на тренировках.

– Сергей Семак произвел культурную революцию в российском футболе, запретив игрокам нецензурно выражаться на тренировках?

– Я только приветствую такие вещи. Сергей Богданович – очень интеллигентный человек. Пребываю в хорошем шоке от его работы и нововведений. Я только "за". Нужно еще сказать спасибо и Сергею Николаевичу Галицкому, который проводит серьезную работу с болельщиками "Краснодара". Дай бог, чтобы у нас с коллегами получилось в каком-то смысле очистить футбол.

– А игроки "Уфы" не шокированы новшеством Семака?

– Понятно, что во время тренировок игрокам бывает больно, порой сложно сдержать эмоции. Мы все не без греха. Но потихоньку будем "выжигать" мат. Надо ставить перед собой цель и достигать ее.

– Чем Семак принципиально отличается от Гончаренко?

– Двух одинаковых тренеров не бывает. Каких-то кардинальных изменений в стиле работы я не вижу. У Сергея Богдановича, как и у Виктора Михайловича, европейский, современный подход. Наш новый тренер и его помощники хотят прогрессировать буквально каждый день. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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