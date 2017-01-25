Шамиль Газизов: "Четвертый вратарь – непозволительная роскошь для "Уфы"

Интервью "СЭ" дал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. Он подчеркнул, что клуб не подписал вратаря "Спартака-2" Михаила Филиппова, так как уже имеет достаточное количество вратарей.

– Почему не стали подписывать контракт с находящимся у вас на просмотре вратарем "Спартака-2" Филипповым? - вопрос Газизову.

– Михаил перспективный вратарь, он понравился нашему тренерскому штабу. Сразу видна школа. Мы посмотрели его в деле, познакомились. Очень хороший парень, нам он подходит.

– Так почему же не взяли?

– Сегодня он стал бы уже четвертым по счету вратарем "Уфы". Для нас это непозволительная роскошь. Но за Филипповым мы обязательно продолжим следить и в конце сезона предпримем определенные шаги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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