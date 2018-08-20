Шамиль Газизов: "Уверен, что "Уфа" выйдет в групповой этап Лиги Европы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от "Динамо" (0:3) отметил, что его команда приобретает новый опыт, который дается команде тяжело.

– Матч с "Рейнджерс", наверное, главный в истории "Уфы". Команда соперника возрождается, и болельщики наверняка погонят ее вперед.

– В течение двадцати дней получается, что мы переключаемся с Лиги чемпионов, вернее, с Лиги Европы, оговорка по Фрейду (улыбается), на чемпионат и в таком режиме идем. Даже сегодня я на себе ощущаю, что эмоций чуть-чуть не хватает. Мне кажется, что команда должна себя очень серьезно показать в Шотландии. Все-таки мы будем биться, и играть не только за свой клуб, и республику, но и за Россию, и это даст дополнительный стимул для ребят. Плюс сумасшедшая поддержка будет в Глазго, мы это знаем. Сорок девять тысяч человек будут петь и поддерживать свою команду, а заодно погонят нас. Я надеюсь на хороший результат и уверен, что мы пройдем этот этап и выйдем в групповой этап Лиги Европы.

– Вы сказали, что даже у вас не хватает эмоций на матчи чемпионата России. А нет ли у игроков внутреннего деления на топ-матчи и игры проходные, потому что впереди 26 туров?

– Я поэтому и сказал про свои эмоции. Думаю, что если у меня они эмоции, то в команде это присутствует. Это не говорит о недооценке соперника. Это общая тенденция и нужный опыт. Нужно играть в таком режиме. Все ведущие клубы Европы, России играют в таком ритме. Для нас это что-то новое, поэтому где-то не успеваем переключить эмоции. Мы приобретаем опыт, делаем это тяжело. Легко не будет. Но даже то, что сегодня мы получили такой результат, который нас не устраивает, это дополнительный стимул, чтобы подумать, двигаться вперед в том направлении, которое мы выбрали. Мы взяли свою модель, путь, по которому пойдем, и будем по нему идти. Время и результат нас рассудит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)