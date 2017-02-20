Шамиль Газизов: "Пуцко со временем станет одним из лидеров "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов уверен, что защитник Александр Пуцко может стать одним из лидеров клуба. Он отметил, что бывший спартаковец хотел играть в премьер-лиге и согласился на предложение уфимцев.

– Пуцко – хороший футболист, он еще будет прогрессировать и со временем станет одним из лидеров, – сказал Газизов. – У него есть сильные стороны. В "Уфе" все зависит от самого Александра.

– Пуцко мог оказаться в "Уфе" чуть раньше. Что помешало договориться о переходе сразу?

– Это переговорный процесс. Благодарен "Спартаку" за правильное решение. У нас с руководством красно-белых хорошие отношения, все прошло нормально.

– Сам футболист долго раздумывал над предложением?

– Он хочет играть в премьер-лиге, захотел перейти в "Уфу". Рад, что Саша оказался в нашей команде. (Сергей АСТАХОВ)

Пуцко сменил "Спартак" на "Уфу"