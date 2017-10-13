Шамиль Газизов: "Лига проголосовала за систему видеоповторов, дело за РФС"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что поддерживает введение видеоповторов в чемпионате России. По его мнению, итоговый результат важнее финансовой стороны вопроса.

- Недавно в лиге прошла дискуссия о системе видеоповторов. Вы были в числе пяти представителей клуба, выступивших в пользу ее внедрения?

- Да, я проголосовал "за".

- Высокая стоимость установки - 200 тысяч евро - и поддержки - 100 тысяч евро в год - системы полностью оправдан?

- Такие деньги можно выделить на данное направление. Чаще всего результат важнее финансовой стороны вопроса. Какие-то клубы могут себе позволить приобрести стационарные системы. Мы также говорили о мобильных комплексах, которые станут переезжать со стадиона на стадион. Могут найтись спонсоры и возможности для клубов РФПЛ, чтобы пойти по пути прогресса. Правление лиги уже проголосовало за внедрение системы. Сейчас дело за РФС. Если в союзе заключат договор с FIFA, будем действовать дальше.

- Учитывая передовые настроения в РФС из-за предстоящего чемпионата мира, можно ожидать нововведений уже в следующем году?

- Это может произойти очень быстро. Прекрасно понимаю, что Виталий Леонтьевич Мутко и союз быстро реагируют на прогрессивные веяния, что идет на пользу нашему футболу. Недавно гендиректор РФС Александр Алаев сообщил, что в "Краснодаре" давно ведут этот проект и готовы его осуществить в порядке эксперимента. На заседании лиги решили, что один из руководителей краснодарского клуба возглавит рабочую группу в случае положительного решения РФС по видеоповторам. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Шамиля Газизова