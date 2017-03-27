Шамиль Гасанов: "В "Анжи" очень хорошая атмосфера в коллективе"

Защитник "Анжи" Шамиль Гасанов отметил, что команда серьезно готовится к предстоящей игре 21-го тура чемпионата России против "Урала". Футболист подчеркнул, что ему интереснее играть в опорной зоне.

– После небольших выходных команда приступила к подготовке к матчу с "Уралом". Как настроение и как идет тренировочный процесс?



– Настроение у нас хорошее. Мы одержали победу в важной игре. Теперь нам предстоит такой же важный матч с "Уралом". Мы серьезно настроены, работаем и готовимся к этой встрече.



– Тот груз ответственности, когда команда не могла забить в трех матчах кряду, он спал уже с плеч?



– Думаю, такого сильного давления на нас не было. Мы хорошо играли, создавали моменты, но не получалось забить. Победа над "Оренбургом" придала нам определенный эмоциональный подъем.



– Александр Витальевич Григорян отметил, что вы в этом матче удачно вышли на замену и практически во всех эпизодах принимали правильные решения. У вас есть какой-то определенный рецепт выхода на замену?



– Никакого рецепта нет. Я просто вышел сконцентрированным, и мне сказали, что делать на поле и как действовать конкретно. Поэтому я знал свою задачу и свою цель, и хорошо, что принес пользу команде.



– Номинально вы центральный защитник, но в последнее время вас чаще используют в опорной зоне. Где вам комфортнее играть?



– Мне интереснее играть в опорной зоне, нежели центральным защитником. Ведь и игра в основном идет через опорные зоны. Я уже давно не выступал в роли центрального защитника. Только в дубле меня использовали на этой позиции.



– Волею календаря получилось, что "Анжи" предстояло играть с двумя командами, которые непосредственно "дышат нам в спину". Что вы ожидаете от матча с "Уралом" и за счет чего можно добиться положительного результата в нем?



– Также за счет того, что мы будем единой командой и каждый будет играть друг за друга. Ближе к игре тренерский штаб подскажет, что от нас требуется. Я надеюсь, что все будет хорошо и мы будем работать и стараться, чтобы победить.



– Все отмечают положительный климат и командный дух в коллективе.



– Да, у нас очень хорошая атмосфера в коллективе. Александр Витальевич много времени уделяет, чтобы команда была цельной. Наверное, все уже видели, как Григорян и все мы радовались в раздевалке после победы над "Оренбургом". Поэтому, я думаю, это и есть одна команда и единый дух.



– Сейчас в опорной зоне большая конкуренция. Вас не напрягает это?



– Нет, конкуренция это же хорошо. Только за счет нее можно расти и прибавлять в игре. Конкуренция всегда нужна. Это движущая сила.