Сезон-2019/20 начнется матчем за Суперкубок России 6 июля

Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил информацию "СЭ" о том, что чемпионат России-2019/20 начнется 14 июля. При этом старт сезона состоится неделей ранее - 6 июля.

- Самое живое обсуждение вызвала структура календаря, - сказал Прядкин. – Нам было важно в преддверии Нового года зафиксировать начало чемпионата и его конец. По итогам принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России, а чемпионат – 14-го числа. (Андрей Михайлов)

Нынешний сезон также стартовал игрой за Суперкубок 27 июля. Столь позднее начало связано с проведением чемпионата мира-2018.