"Севилья" готова купить Промеса у "Спартака" за 20 миллионов

17 октября 2017 года. Москва. "Спартак" – "Севилья" – 5:1. Один из лучших матчей Квинси ПРОМЕСА в России: в этой игре он забил два мяча и сделал две голевые передачи. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

По информации "СЭ", испанская "Севилья" осталась единственным реальным претендентом в Европе на покупку спартаковца Квинси Промеса в нынешнее трансферное окно. Испанцы готовы выложить за 26-летнего голландского футболиста 20 миллионов евро.

"Монако" и "Бенфика", которые изданием ELF Voetbal также назывались среди претендентов на Промеса, по нашим данным, не заинтересованы в услугах игрока.

Ранее "Спартак" определил отступные за Промеса в размере 30 миллионов евро. При этом 15% прав на игрока принадлежат ему самому. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)