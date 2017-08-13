"Севилья" арендует хавбека "Реала", у которого напряженные отношения с Зиданом

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте близок к переходу в "Севилью". Согласно Soy Madridista, хавбек будет арендован клубом из Андалусии на один сезон, при этом "Севилья" сохранит право выкупа игрока за 15-17 миллионов евро.

Отмечается, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не был впечатлен работой Льоренте еще во время совместной работы с ним в молодежной команде "Реала". Напряженные отношения тренера и игрока сохранились и после его возвращения в "Королевский клуб" этим летом, и несмотря на то, что Льоренте, проведя прошлый сезон в аренде в "Алавесе", оставил о себе хорошее впечатление по мнению большого числа специалистов, Зидан полагает, что футболист ему не нужен.

По этой причине 22-летний хавбек не был включен в заявку "Реала" на первый матч за Суперкубок Испании против "Барселоны".